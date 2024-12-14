طارق الشناوي لـ"البوابة نيوز": من حق الكاتب استلهام الأحداث دون تشويه أحد

علق الناقد طارق الشناوي، علي الضجة التي أُثيرت خلال الأيام الماضية بسبب مسلسل “ساعته وتاريخه”، واعتراض الورثة علي تقديم ابنتهم فتاة الجامعة نيرة أشرف التي قُتلت غدراَ في الدراما.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “من المؤكد أن في حال تشويه انسان أو التعريض بسلوكه أو بإيحاءات من المؤكد أن القانون يقوم بحماية الشخصية وبالتالي من حق الورثة إقامة دعوة قضائية ضد صناع العمل وأشار لكن عند تقديم حدث معين فهذا من حق الكاتب أن يستلهم حدث ولكن بشروط وهي إلا يقوم بتشويه أحد”.

وتابع: “بالنسبة ما قُدم في الدراما عن قصة فتاة طالبة الجامعة نيرة أشرف وهو ليس به أي تشويه لنيرة وهو إظهار للحقيقة وأن القاتل ليس سليم في عقله"، مضيفا، "أري أن ما تناوله المسلسل هو حق للمبدع بأن يتناول مثل هذه الأمور وإذ وجد تشويه فهنا من حق الورثة التدخل فقط”.