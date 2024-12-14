كاس إنتركونتيننتال.. الأهلي يتوجه إلى ملعب 974 لمواجهة باتشوكا "فيديو"

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة في العاصمة القطرية الدوحة متجهه إلى ملعب 974 لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، للمنافسة على كأس التحدي والتأهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد .

جماهير الأهلي في ملعب 974

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وظهرت جماهير الأهلي في محيط ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا وهي ترتدي تيشيرات الفريق وتحمل الاعلام الحمراء لتشجيع الفريق في المهمة الصعبة والقوية نحو العالمية.