ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال| بالأعلام والتيشيرتات الحمراء.. جماهير الأهلي تبدأ الزحف إلى ملعب 974

جماهير الأهلي في
جماهير الأهلي في محيط ملعب 974
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وظهرت جماهير الأهلي في محيط ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا وهي ترتدي تيشيرات الفريق وتحمل الاعلام الحمراء لتشجيع الفريق في المهمة الصعبة والقوية نحو العالمية.

ملعب 974 جاهز لمباراة الأهلي وباتشوكا

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس» صور لملعب «974» بالعاصمة القطرية الدوحة قبل ساعتين من مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الأندية للقارات «إنتركونتيننتال».

وعلق الحساب الرسمي للأهلي على الصور قائلا: استاد 974 جاهز لاستقبال الأبطال في كأس التحدي. 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا 

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت، على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية. 

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

ملعب 974 مباراة الأهلي وباتشوكا كأس إنتركونتيننتال ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا