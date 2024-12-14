برلماني أردني: تشابك في مصالح الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد

قال الدكتور محمود الخرابشة، عضو مجلس النواب الأردني، إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد أصبح هناك تشابك وتداخل في مصالح الشعب السوري، ولا بد أن يلتقي السوريين على قواسم مشتركة بما يمكن إعادة بناء الدولة وتأسيس لمستقبل سوري يشارك به جميع السوريين بكل أطيافهم السياسية والاجتماعية.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول العربية لها دور في الأزمة السورية وخاصة دول الجوار، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني ألغى اتفاقية 1974 وقام باحتلال المزيد من الأراضي السورية، وأعلن نتنياهو أن الجولان ستبقى أراضي صهيونية وأنه لن يتنازل عنها.

وتابع: «المشهد في المنطقة بات معقد جدًا، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة واستمرار الكيان الصهيوني بضرب الشعب الفلسطيني»، لافتًا إلى أن اجتماع لجنة الاتصال العربية اليوم كان الهدف منه بحث تفاصيل القضية السورية وكان هناك توصيات وبيان ختامي صدر عن هذا الاجتماع أكد ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساندات له، لتمكينه من إعادة بناء دولته.