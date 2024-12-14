جنح السنبلاوين تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى سب إمام عاشور لمشجع زملكاوي

قضت اليوم السبت محكمة جنح السنبلاوين الجزئية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المتهم فيها إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بسب وقذف مشجع زملكاوي، من خلال رسالة خاصة أرسلها له على موقع التواصل الاجتماعى واعادة القضية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف لإحالتها للمحكمة المختصة.

صدر الحكم فى القضية والتى تحمل رقم 34501 جنح السنبلاوين لسنة 2024 برئاسة المستشار محمد صلاح.

كما شهدت الجلسه غياب اللاعب وأسرته فيما تبادل دفاع الطرفين الاتهامات فيما بينهم حيث طعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له وقدم ملف تثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة كما دفع محامي المجني عليه بأن الحساب المستخدم في الواقعة موثق، وقدم فلاشة وحافظة مستندات تحوي مقاطع وصور للواقعة قبل حذف الحساب، مؤكدًا أن ما دفع به محامي المتهم بتلقيه سباب من المجني عليه، هي واقعة قديمة تعود لأكثر من عامين، ولم يتقدم بأي بلاغ وقتها.

ومن جانبه أكد علي فايز، محامي المجني عليه،فى تصريحات صحفيه له أن الاتهامات الموجهة للاعب إمام عاشور هي السب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإزعاج.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ آخر إلى مباحث الإنترنت والمصنفات الفنية، وذلك لإثبات صحة الواقعة، وأن الحساب المستخدم مملوك للمتهم مشيرا إلى أن المجني عليه كان صديقًا المتهم، وذلك إبان وجوده في صفوف نادي الزمالك، لكن مع انتقاله للنادي الأهلي تحول الأمر إلى حساسية بينهما، وأن المجني عليه مشجعًا متعصبًا لناديه.

وكان قد تقدم شاب يدعى محمد أنور سلامة، مقيم بمدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، ببلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، يتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف عبر رسالة خاصة أرسلها له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.