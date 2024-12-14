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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون بالدوري الانجليزى

سام مرسي
سام مرسي
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أعلن نادي إبسويتش تاون الذي يلعب له المحترف المصري سام مرسي، عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض مواجهة وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة اليوم، حيث يسعى إبسويتش تاون لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري، بينما يأمل وولفرهامبتون في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

تشكيلة إبسويتش تاون 

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: هاري كلارك، أوشيا، بورجيس، ديفيز

خط الوسط:  سام مرسي ، كاجوست، بيرنز

خط الهجوم: تشابلن، هاتشينسون، ديلاپ

البدلاء: والتون، جونسون، وولفندين، تاونسند، فيليبس، تايلور، برودهيد، جي كلارك، الحمادي.

تعد المباراة فرصة كبيرة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث، حيث يسعى كل منهما لتحسين مركزه في جدول الترتيب والمنافسة بقوة في البطولة.

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