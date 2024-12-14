أمل الحناوي: التنبؤ بمستقبل سوريا بات أمرًا بالغ الصعوبة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن هناك تطورات متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع تصاعد الأحداث في سوريا والتي انتهت بترك الرئيس السوري بشار الأسد السلطة مغادرًا إلى روسيا بعيدًا عن العمل السياسي.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هيئة تحرير الشام سيطرت على مفاصل الدولة العربية السورية ويبدو أن التنبؤ بمستقبل سوريا بات أمرًا بالغ الصعوبة فهناك صراعات في سوريا للنفوذ الداخلي وأيضًا للخارجي، مشيرة إلى أن هناك محاولات كثيرة تهدف بالأساس لتحقيق أكبر قدر من المكاسب فيما تبقى من الدولة السورية.

وتابعت: « سوريا تعاني منذ اكثر من 13 عامًا من اضطرابات وتوترات داخلية ووسط كل هذه الأحداث في سوريا كانت إسرائيل تقف متأهبة للممارسة سياساتها المعهودة الصيد في الماء العكر فبعد ساعات قليلة من إعلان سوريا سقوط النظام السوري أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاق فض الاشتباك الخاص بالمنطقة العازلة على الحدود السورية الإسرائيلية».