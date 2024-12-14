إريك ترامب: البيتكوين سيتجاوز 200 ألف دولار بسبب زيادة شعبيتها

توقع إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ارتفاع سعر العملة المشفرة البيتكوين بسبب زيادة شعبيتها وبإمكانها -وبسهولة- الوصول إلى 200 ألف دولار، مرجحاً تخطيها هذا السعر بكثير في الوقت المناسب .

ولفت إريك ترامب خلال مشاركته كمتحدث خلال مؤتمر «بيتكوين مينا» الذي انعقد في أبوظبي بين 9 و10 ديسمبر الجاري، إلى إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى المليون دولار «فالعالم يخوض ثورة رقمية، ولكن قلة من الناس تدرك ذلك»، وذلك خلال مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية.

ويعتقد ترامب أن الأسباب الكامنة وراء زيادة انتشار وتبني البيتكوين تكمن في المشكلات الكثيرة التي يشهدها الناس في أنظمة المصارف القديمة من وجهة نظرهم، وقال «هؤلاء يؤمنون بالتمويل اللامركزي، وهم يعتقدون أن البنوك القديمة والنظام القديم لتحويل الأموال أصبحت غير مجدية بالنسبة لهم».

وأضاف «نحن نؤمن بالكريبتو(منصات الدفع الرقمية) ونؤمن بالنظام المالي الحديث، النظام المالي الحالي معطل وهو قديم الطراز وباهظ التكلفة».

ورأى ترامب أن الإدارات الأمريكية السابقة ضيقت الخناق على الكريبتو, وأنه للمرة الأولى في تاريخ أمريكا يأتي رئيس داعم للكريبتو لينقد أمريكا من خطر التخلف عن ركب موجة الثورة الرقمية لا سيما أن دولاً كثيرة تبنت العملات المشفرة مثل الإمارات حيث إن إمارتي دبي وأبوظبي أصبحتا مركزين عالميين للكريبتو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن خلال مؤتمر « بيتكوين 2024» في ناشفيل في يوليو الماضي أربع نقاط بارزة لدعم الكريبتو تبدأ بإنشاء احتياطي استراتيجي ووطني من البيتكوين، والالتزام بسياسات داعمة للبيتكوين وصناعة العملات الرقمية، وإصلاحات تنظيمية تتضمن تبسيط اللوائح وصلاحيات لجنة الأوراق المالية والبورصات المحافظة في تعاملها مع العملات المشفرة والرقمية، وتبني الابتكار في التقنيات المالية، وأضاف إريك أن “قيادة ترامب ستوفر الدعم المطلوب وتشكل عاملاً مهماً في دفع عجلة صناعة الكريبتو قدماً”.

ويرى ترامب فرصاً واعدة لاحدى شركات عائلة ترامب المنطلقة خلال شهر سبتمبر الماضي، واعتبر أنها ستضع العائلة في الواجهة الأمامية للثورة الرقمية «وليس هناك من شك في أن الخدمات المصرفية خلال السنوات العشر المقبلة سوف تتغير بشكل جذري وستكون في طليعة تلك التغييرات والثورة الرقمية».