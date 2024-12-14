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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ساكا يقود هجوم ارسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساكا
ساكا
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أعلن نادي أرسنال عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، والتي ستقام على ملعب "الإمارات".

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري ومواصلة التقدم نحو المنافسة على اللقب.

تشكيلة أرسنال:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل

خط الوسط: لويس سكالي، ديكلان رايس، ميرينو، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، هافيرتز

البدلاء:
نيتو، تيرني، كيفيور، بارتي، جورجينيو، تروسارد، نوانيري، سترلينج، جيسوس.

ويدخل فريق أرسنال اللقاء بهدف تحقيق النقاط الثلاث، بينما يسعى إيفرتون إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

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