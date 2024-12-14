ساكا يقود هجوم ارسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن نادي أرسنال عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، والتي ستقام على ملعب "الإمارات".

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري ومواصلة التقدم نحو المنافسة على اللقب.

تشكيلة أرسنال:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل

خط الوسط: لويس سكالي، ديكلان رايس، ميرينو، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، هافيرتز

البدلاء:

نيتو، تيرني، كيفيور، بارتي، جورجينيو، تروسارد، نوانيري، سترلينج، جيسوس.

ويدخل فريق أرسنال اللقاء بهدف تحقيق النقاط الثلاث، بينما يسعى إيفرتون إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.