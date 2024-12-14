محمد صلاح يقود ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة فولهام اليوم، على ملعب "آنفيلد"، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز صدارته لبطولة الدوري والابتعاد عن أقرب منافسيه، مع الاستمرار في تقديم عروض قوية في المسابقة المحلية.

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

الوسط: كورتيس جونز، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو

ويحتل ليفربول الذي يقود هجومه نجمنا محمد صلاح صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق 11 انتصارًا، وتعادل في مباراتين، بينما تكبد خسارة واحدة. في المقابل، يأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات.