مكتبة مصر العامة بالدقي تستضيف فعاليات مهرجان الإبداع العربي

تستضيف مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بداية من غد الأحد، فعاليات مهرجان الإبداع العربي الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون.

ويعقب حفل الافتتاح عرض فيلمين قصيرين، هما: "عزبة البرج" من مصر، و"الماريونت" من السعودية.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والفنان علي الحجار، والمطربة لطيفة، والإعلامية سناء منصور.

كما يتوج المهرجان اسم الموسيقار علي إسماعيل؛ لمرور خمسين عاما على رحيله، واسم المخرج الراحل محمد قزاز؛ كونه أول سعودي يتخرج من معهد السينما في مصر.

ويتضمن المهرجان مسابقتين للسينما الطويلة والقصيرة، بشقيها الروائي والتسجيلي، إلى جانب مسابقة للبودكاست.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة كلا من: المخرجة إيناس الدغيدي، والسيناريست مدحت العدل، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والمنتج حسين القلا، والمخرج عمر الجاسر، أمين عام اتحاد الفنانين العرب، والكاتب والأديب إبراهيم عبد المجيد، ومدير التصوير سامح سليم.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتجمع كلا من: مدير التصوير سمير فرج، والمخرجة خيرية المنصور، والدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر، وكيل معهد السينما، والناقدة ماجدة موريس، والمخرج أشرف فايق.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البوكاست الإذاعية كلا من: الإعلامية إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والإعلامي جمال الشاعر، والمذيعة جاسمين طه زكي، والدكتور عبد الله بانخر، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور أشرف جلال، عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس.

الدورة الأولى من مهرجان الإبداع العربي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.