5 فوائد للرمان.. أبرزها المساهمة في الوقاية من فقر الدم

يُعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يقدم العديد من الفوائد، وهذه أبرزها:

1. تعزيز صحة الفم والأسنان

يُعد الرمان جيدًا لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

كما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يوميًا لأربعة أسابيع يُقلل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان التي تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

2. جيد لصحة القلب

يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

3. المساهمة في الوقاية من السرطان

يُعد الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

4. المساهمة في الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد، إضافة لقدرة الحديد على ما يأتي:

المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام.

5. المساهمة في تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

فوائد عصير الرمان

تشمل فوائد عصير الرمان ما يأتي:

• يُعزز الجهاز الهضمي.

• يُساهم في مكافحة السكري.

• يعالج الالتهابات.

• يُساهم في حماية القلب من الأمراض.

• يقوي الذاكرة.

• يحسن الخصوبة، والأداء الجنسي.

فوائد لب الرمان

من أهم فوائد تناول لب الرمان ما يأتي:

تخفيض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية، وخفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع.

التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث، مثل: هشاشة العظام، وذلك بسبب احتواء لب الرمان على مادة تشبه تأثير الإستروجين في الجسم.

إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي خفض خطر الاصابة بالسرطان خصوصًا سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطانات الغدد الليمفاوية.

تخفيف أعراض الإسهال وتقوية المناعة.

المساعدة في خسارة الوزن.

الوقاية من تلف الخلايا والتهابات المفاصل، حيث تبين أن الرمان يحتوي على أنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف.

المساعدة في الوقاية من مرض السكري.

المحافظة على البشرة، فللرمان دور في تعزيز امتصاص فيتامين د عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.

فوائد قشر الرمان

يمكن تحصيل فوائد الرمان من خلال استخدام قشر الرمان الذي يتميز بالعديد من الفوائد كالآتي:

1. الاستخدام المباشر للقشور

تُستخدم قشرة الرمان مباشرة للعلاج الخارجي، فهي تعمل على الآتي:

• إيقاف النزيف الخارجي.

• الوقاية من الالتهابات والعدوى المختلفة.

2. مغلي قشور الرمان

في هذه الطريقة يتم غلي قشور الرمان المجففة بالماء، ثم يُشرب الماء بعد تصفيته للحصول على العديد من الفوائد، والتي تشمل ما يأتي:

• الحماية من مشكلات الهضم، واضطرابات المعدة.

• الوقاية من مشكلات القولون.

• تعزيز صحة الكلى والكبد.

• المساهمة في القضاء على الطفيليات.