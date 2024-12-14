"مستقبل وطن": الرئيس وجه رسائل لجذب الاستثمارات إلى مصر

أشاد المهندس أشرف عبد الهادي ، أمين الاستثمار بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بمنتدى الأعمال المصري الدنماركي، موضحاً أنها تضمنت عدة رسائل قوية حول ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

وأكد "عبد الهادي "، الأهمية الكبيرة لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قام بها إلى عدد من الدول الأوروبية، والتي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، والتي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال إن هذه الزيارات تحمل أبعادًا متعددة تجمع بين الأهداف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يُترجم رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأوروبية واستقطاب المزيد من الدعم والشراكات التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق مكاسب كبيرة ومتعددة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح المهندس أشرف عبد الهادي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة الدنمارك تحمل دلالات خاصة، فهي تُعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى كوبنهاجن، وهذه الخطوة تُبرز اهتمام القيادة المصرية بتعزيز العلاقات مع دولة أوروبية صغيرة الحجم نسبيًا ولكنها تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي داخل الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس مع ملك الدنمارك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان يعكس حرص مصر على مد جسور التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف الدول الأوربية.

واعتبر عبد الهادي توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بمثابة محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، حيث يُمكن أن يفتح الباب أمام شراكات في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وهي مجالات تتقاطع مع أولويات مصر في الفترة الحالية ، معرباً عن ثقته التامة فى أن زيارة الرئيس السيسى لهذه الدول سوف تحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى.