"ليلة الشاعر الراحل فتحي عبد الله" ضمن أنشطة الثقافة ببيت الشعر العربي

في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالاحتفاء بالأدباء و الشعراء، في مصر و الوطن العربي، وفي أمسية ثقافية جديدة من أمسيات بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تقام ندوة بعنوان "ليلة الشاعر فتحي عبدالله" في السابعة مساء غداً (الأحد ١٥ ديسمبر).

يشارك بالأمسية الشعراء نور الدين جمال، أحمد الجمل، نورا عثمان، نجلاء سيد، نور الدين نادر. يصاحبهم بالعزف عازف الناي"حسين درويش"، كما تستضيف الندوة الشاعر كمال أبو النور لإستعادة أشعار فتحي عبدالله، و يدير الأمسية الشاعر عبد الرحمن الخطيب.

ولد "فتحي عبد الله" بقرية رمل الأنجب بمحافظة المنوفية. درس في كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عام 1984، سافر إلى العراق لمدة سنتين وبعد عودته التحق بالعمل بالهيئة المصرية للكتاب، وتولى مدير تحرير سلسلة «كتابات جديدة»، كما عمل بمجلة «القاهرة» إبان رئاسة الدكتور غالي شكري لتحريرها.

ترك “عبد الله” ستة دواوين شعرية كان الأول بعنوان «راعي المياه» 1993، والثاني «سعادة متأخرة» 1998، وصدرا عن هيئة الكتاب المصرية، وأعقبهما بـ«موسيقيون لأدوار صغيرة» 2000، و«أثر البكاء» 2004،، مطبوعات هيئة قصور الثقافة المصرية، ثم نشر عبد الله ديوانه الخامس «الرسائل عادة لا تذكر الموتى» لدى «الدار للنشر والتوزيع» 2008، وكان ديوانه السادس «يملأ فمي بالكرز» قد صدر حديثا عن دار الأدهم، وهو آخر كتبه.

وبعد صراع طويل مع المرض والحياة، رحل الشاعر عن عالمنا في الخميس،( 18 فبراير 2021) عن عمر يناهز 64 عاماً.