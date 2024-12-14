تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز بالدوري الألماني اليوم السبت

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ماينز، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ماينز بملعب ميوا أرينا، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رباعي هجومي في تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز، إذ يخوض توماس مولر اللقاء رأس حربة البافاري في ظل غياب الهداف الإنجليزي هاري كين للإصابة، ويعاون مولر في الخط الهجومي كل من، مايكل أوليسي، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ويعتلي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ماينز في المركز التاسع وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ماينز

حراسة المرمى: دانيل بيريتز.

خط الدفاع: لايمر - إريك داير - كيم مين جاي - رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا.

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - توماس مولر - ليروى ساني.