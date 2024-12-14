قافلة سكانية شاملة بقرية شتت الأنعام في البحيرة.. صور

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة سكانية بقرية ششت الأنعام بمشاركة أساتذة متخصصون وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف المجاني على 161 حالة بعدد من التخصصات ( باطنة - أطفال- أسنان- تنظيم الأسرة- تحاليل - ضغط وسكر ).



كما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف و رش وتجريع 1130 رأس ماشية.

و شملت القافلة عقد ندوة إرشادية زراعية للمزارعين وتوزيع بعض الأدوية الزراعية المجانية عليهم بالإضافة إلى توزيع عدد 150 عود شتلات متنوعة على أهالي القرية.

وبقطاع الثقافة تم عمل توعية ثقافية لطلاب مدرسة ششت الأنعام ومركز الشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع ومخاطر التسرب من التعليم وأضرار الهجرة الغير شرعية.

كما تضمنت القافلة بقطاع محو الأمية عمل استكتاب لعدد 5 من الدراسين، وبقطاعي التموين والكهرباء تم توزيع عدد 80 أنبوبة غاز و اصلاح وصيانة عدد ١٠٠ عمود وكشاف بالقرية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.