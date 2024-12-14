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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التفاصيل الكاملة لاستبعاد مدرس ضرب طالبة ومزق ملابسها بالغربية

النيابة داخل المدرسه
النيابة داخل المدرسه
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أجرت النيابه الادارية بالمحلة الكبري تحقيقات موسعه داخل  إحدى المدارس الثانوي لغات التابعةلادارة المحله  التعليمية بعد تعدي مدرس علي طالبة وتمزيق ملابسها داخل الحصه

كان المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة  كلف زكي والي وكيل النيابة وأحمد جمال – وكيل النيابة بالانتقال بعمل التحقيقات الموسوعه حول الواقعه

انتقلت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى لفحص شكوى ولية أمر إحدى الطالبات المقيدة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، والتي وردت للنيابة  وتتضرر فيها من قيام مدرس اللغة العربية بالتعدي على نجلتها بالضرب المبرح وجذبها من ملابسها مما كاد يتسبب في تمزقها وسبها بالألفاظ النابية وذلك داخل الفصل الدراسي في الحصة التالية لانتهاء فترة الراحة "الفسحة"،  وانتقل فريق التحقيقات لمقر المدرسة في اليوم التالي مباشرة، وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطالبات بالفصل، صحة ما جاء بالشكوى، وعليه تم استبعاد المدرس المشكو في حقه من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة الادارية المخلة الكبري مدرسة لغات مدرس يضرب طالبه تمزيق ملابسها