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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: محطة أبيدوس تأتي ضمن جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار

وسط مشاركة لمحافظ أسوان ووزراء الكهرباء والبترول والتعاون الدولى

إحتفالية تدشين محطة
إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بكوم أمبو
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شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم فى إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية"  بكوم أمبو في محافظة أسوان، بقدرة 560 ميجاوات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والسيدة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسيد فوميو إيواى سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأيضاً المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان .

رئيس مجلس الوزراء فى إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات الإستثمارية الكبرى ..

ضخ قدرته من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بفارس

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا المشروع الحيوى والهام ، والذى تم ضخ قدرته من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بفارس التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية من الكهرباء للشبكة القومية الموحدة .

وأكد على أن ذلك يعتبر إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات والنجاحات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى فى كافة قطاعات العمل العام ، فضلاً عن أهمية هذا المشروع الذى يؤكد حرص وجهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الإستثمار للإستغلال الأمثل للمقومات والثروات المتنوعة .

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