القومي للمرأة ينظم ورشة عمل للطلاب حول مناهضة العنف بالجامعات

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءاً طلابيا وورشة عمل بعنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، استهدف عضوات وأعضاء ومنسقي الوحدات ومنسقى الكليات والطلاب والطالبات بكليات الجامعة وباحثات وباحثين من الدراسات العليا المتطوعين مع الوحدة ، وذلك بجامعات" المنيا وبنى سويف وجامعة بنى سويف التكنولوجية"، وذلك بحضور الأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة بني سويف ، والدكتورة نجاح التلاوى مقررة فرع المجلس بمحافظة المنيا ، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام إدارة الاستراتيجية بالمجلس ومسئولة متابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، والدكتورة عصمت سليمان وكيلة كلية التجارة بالجامعة ، والدكتورة غادة طوسون مديرة وحدة مناهضة العنف بجامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتورة غادة عاطف مديرة وحدة مناهضة العنف بجامعة بنى سويف.



حيث قامت كل من نارمين محمود مقررة فرع المجلس في محافظة بني سويف ، والدكتورة نجاح التلاوى مقررة فرع المجلس بمحافظة المنيا بعرض نبذه عن اختصاصات المجلس و أهميته ودوره في مواجهة العنف ضد المرأة ودور المجلس خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة .

فيما عرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس فى دعم المرأة والفتاة في كافة المجالات وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، والمفاهيم الأساسية للعنف والتمكين ومحور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما عرضت نتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2015 ، كما عرضت اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآلية عملها داخل الجامعة، وأهم النتائج التى تحققت لتفعيل واستدامة تلك الوحدات، فضلا عن مسار الاحالة الوطنى ، وتوضيح دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية التى وصل عدها الى "12"على مستوى المستشفيات الجامعية ببعض المحافظات لتقدم الخدمة للمرأة من الناحية الصحية والنفسية وتحويلها فى حالة تطلب الامر الحاجة لخدمات اجتماعية او قانونية.

واستعرضت إيناس جمعة محامية مكتب شكاوي المرأة بفرع المجلس ببنى سويف دور مكتب شكاوى المرأة واهدافه واختصاصاته والاطار المؤسسي لمكتب الشكاوي وتدخلات المكتب وشركاء المكتب وقنوات استلام الشكوي والشروط الشكلية لقبول الشكوي ونظام الإحالة الوطني.

هذا وقد تضمنت الورشة عرض فيديو قصير عن دور الوحدات وآلية عملها ، وقام المشاركين بالورشة بعمل مجموعات عمل للتدريب علي إعداد الخطة ووضع المؤشرات و آلية المتابعة و صياغة مؤشرات القياس و عرض النتائج علي مجموعات العمل .

وركزت ورشة العمل على مناقشة المفاهيم الأساسية حول المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والعنف ضد المرأة ومفاهيم الخطة والتخطيط ووضع مؤشرات الأداء صياغة الأنشطة وتحديد النتائج والأثر من تنفيذ الأنشطة الداعمة لحماية وتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي.