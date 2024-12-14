انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "تدريب المدربين" بجامعة كفر الشيخ

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي (تدريب المدربين) الدفعة الثالثة بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 14/12/2024، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ممثلا في المركز القومي للتدريب واعداد القيادات وجامعة كفر الشيخ ممثلة في المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وريادة الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، والدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلي للجامعات.

و أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى اهتمام الجامعة بالتدريب والعملية التدريبية لصقل المهارات والقدرات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس لزيادة فعاليتهم، مؤكداً على أن دورة تدريب المدربين تعد الركيزة الأساسية لإعداد كوادر ومدربين معتمدين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن مدة البرنامج التدريبي ٦ ايام تدريبية في الفترة من ١٤/ ١٢ إلى ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٤ بواقع ثلاثة ايام تدريبية في الأسبوع، ويقوم بالتدريب في البرنامج مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات.



وفي ذات السياق أشار الدكتور طارق عبدالرحمن، الي ان عدد المشاركين في الدفعة الثالثة من البرنامج 18 متدرب ينتمون إلى عدة جهات هي جامعة كفر الشيخ وجامعة المنوفية ومنظمات المجتمع المدني، وقام بالتدريب في اليوم دكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الاعلي للجامعات ساباًا.