جامعة مطروح تتألق بفوز مشروع TECH CARE في مسابقة Gen Z

قال الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن فوز مشروع “TECH CARE” في التصفيات النهائية لمسابقة Gen Z تحدي الجامعات؛ يعد إنجازًا كبيرًا يعكس تميز طلاب الجامعة وإبداعهم في تقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن المشروع حصل على دعم قيمته 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى حاضنة الأعمال بالجامعة البريطانية؛ مما يوفر للفريق الدعم اللازم لتحويل فكرتهم المبتكرة إلى واقع ملموس يخدم قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن مشروع “TECH CARE” يعتمد على الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات طبية متطورة لدعم الأطباء في التشخيص الدقيق والسريع للأمراض، مما يساهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء التشخيصية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا حقيقيًا لقدرة شبابنا على الإبداع والتفوق في المجالات التكنولوجية والابتكارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى الاستثمار في العقول المبدعة لتحقيق تقدم حقيقي في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تساهم في خدمة المجتمع.

من جانبهم، أكد القائمون على نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح أن فوز مشروع “TECH CARE” هو ثمرة للعمل الجاد والابتكار الذي يتمتع به طلاب الجامعة، مشيرين إلى أن النادي يعمل باستمرار على دعم أفكار الشباب المبدع وتوفير البيئة المناسبة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تساهم في بناء المستقبل، وأعربوا عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة.