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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يعرب عن أمانيه بالشفاء العاجل لنظيره البرازيلي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البرازيل
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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، ومعبراً عن أصدق تمنيات الرئيس بسرعة شفائه و وعودته قريبا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق و سياسي بارزا يسعى دائماً لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس البرازيلي