السيسي يعرب عن أمانيه بالشفاء العاجل لنظيره البرازيلي

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، ومعبراً عن أصدق تمنيات الرئيس بسرعة شفائه و وعودته قريبا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق و سياسي بارزا يسعى دائماً لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.

