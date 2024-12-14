مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، عددًا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وخلال اللقاء تم مناقشة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية "أبو بكر الصديق"، والذي تم تقسيمه إلى عشر مراحل، وقد أنجزت المرحلة الأولى والثانية من المشروع، بينما تكفلت الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتمويل المرحلة الثالثة، التي تشمل إحلال وتجديد 1980 متر من خطوط المياه لخدمة 20 شارعًا داخل القرية.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأشد احتياجًا، وتوفير بنية تحتية تضمن حياة كريمة لكافة الأسر.

وأعرب المهندس أحمد جابر عن شكره وامتنانه للجمعيات والمؤسسات الخيرية لدورها الفعّال وجهودها الكبيرة في دعم مشروعات الشركة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون البناء الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة أنحاء محافظة الإسكندرية.