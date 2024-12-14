قصة أيقونة "العذراء الهادية"

تصور أيقونة الأرثوذكسيّة المعروفة بـ"العذراء الهادية" الموجودة في دير سيدة صيدنايا البطريركي في سوريا العذراء مريم حاملة ولدها يسوع وهي تنظر إلى الناظرين في الأيقونة وتشير بكفها التي تمسك بيده، كأنها تقول لهم: "لا تنظروا إليّ بل انظروا إليه واسمعوا له".

وبحسب التقليد المكتوب والشفهي هي واحدة من الأيقونات التي رسمها الإنجيلي لوقا، لأنه من معروف أن الأنجيلي لوقا رسم عدة أيقونات لوالدة الإله بعد أن أخذ البركة منها مباشرة.

تقول قصة وصول الأيقونة للدير أن الأمبراطور جوستنيان بنى عدة كنائس وأديرة منها دير السيدة في صيدنايا بعد رؤيا حصلت له. و بدأت حياة رهبانية نسائية تنمو في الدير.

وفي أحدى المرات زار الدير راهب مسافر الى القدس لحضور عيد الفصح فطلبت منه رئيسة الدير أن يجلب للدير من القدس أيقونة للسيدة العذراء تبقى بركة في الدير يتبرك منها المؤمنين فوعدها بأن يحضر لها طلبها.

وخلال سفره لحضور العيد استقبله زوجين طاعنين بالسن وليس عندهما أولاد وخلال اقامته عندهما صارحاه بموضوع كان يسبب لهما القلق ألا وهو: أن عندهما أيقونة للسيدة العذراء يتوارثها الأبناء عن الأباء بعائلتهما وبما أنهما ليس عندهما وريث فكانا قلقين على مصير الأيقونة وخاصة أنها عجائبية ومن صنع لوقا الأنجيلي.

فقص الراهب على مسامعهما طلب رئيسة دير سيدة صيدنايا فوافقا مباشرة على إيداع الأيقونة في الدير وهكذا إطمئنان عليها.