سفير أمريكا لدى كوريا الجنوبية: ندعم العملية الديمقراطية والدستورية في سول

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية "فيليب جولدبرج" اليوم السبت على دعم بلاده لسول وللعملية الديمقراطية والدستورية بها، وذلك في أعقاب تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) لمقترح عزل الرئيس "يون سوك يول" على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

وقال جولدبرج - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه التقى بوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو تاي يول" عقب تمرير مقترح عزل الرئيس حيث أكدا مجددا أن التحالف بين البلدين قوي وسيظل كذلك، مشيرا إلى أن التزام بلاده بإرساء السلام والأمن في شبه الجزيرة والمنطقة أمر ثابت لا يتزعزع.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.

وفي أعقاب تمرير مقترح العزل، فمن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو ستعزله. فيما سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو أداء مهام الرئيس بالإنابة.

وشهدت كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.