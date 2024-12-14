ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28349 طن شملت 8952 طن يوريا و1700 طن مولاس، و9800 طن اسمنت معبأ، و1286 طن كلينكر، و6611 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12572 طن شملت 2300 طن ذرة، و1070 طن خردة، و4428 طن حديد، و1700 طن فول صويا، و2000 طن ابلاكاش، و4007 راس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1074 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1918 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7795 طن، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144100 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3560 حركة.

وحرصت هيئة ميناء دمياط على تطوير شراكات دولية متميزة مع تحالفات عالمية كبرى لتعزيز مكانة الميناء كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق المتوسط وعلى رأس تلك التحالفات شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والمسؤولة عن تنفيذ أعمال البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر1.