افتتاح الملتقى العلمي الثاني لكلية الطب البيطري بجامعة العريش

استقبلت جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية متمثلا في الدكتور مجدي حسن، النقيب العام لإطباء بيطريين مصر، ووكيل النقابة الدكتور محمود حمدي، وبحضور إدارة كلية الطب البيطرى وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين ومدير عام الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالطب البيطري بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم التنسيق لإرسال مجموعة أدوية ومستلزمات بيطرية للاستفادة بها في القوافل البيطرية ضمن قوافل الجامعة الشاملة لخدمة المجتمع السيناوي، وكذا التنسيق مع النقابة العامة لتدريب طلاب الفرقة الخامسة ( 25طالب أول دفعة بالكلية) بعد التخرج في صيف 2025، وذلك للتأهيل وتوفير فرص عمل لهم بالشركات والمؤسسات المتخصصة.

كما تم التنسيق مع المركز العلمي للنقابة العامة والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بشمال سيناء لعقد ندوات علمية وورش عمل دورية متخصصة بالكلية لتدريب الطلاب والخريجين في شتى مجالات الطب البيطرى لاكتساب المهارات وثقل الخبرات العملية لهم، وتم الإعلان عن مكافأة مالية قدرها (ألف جنيه مصري) لكل طالب بالفرقة الخامسة بالكلية عند التخرج من النقيب العام.

وعقب انتهاء الملتقى العلمي بالجامعة، قام وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين بلقاء اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء بمكتبه بالمحافظة، وبحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وخلال الزيارة تم مناقشة البدء في الإجراءات التنفيذية من خطة النقابة العامة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بشمال سيناء للسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظة وخاصة في مدينة العريش، وتم التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية مع المحافظة وذلك لتخصيص قطعة أرض لبناء مقر للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة شمال سيناء في مدينة العريش.

كما تم مناقشة إمكانية تكوين منطقة مخصصة كمستودع للأدوية والمستلزمات البيطرية في مدينة العريش لتتلقى من جميع شركات الأدوية وتكون كمركز للتوزيع على معارض الأدوية والمستلزمات البيطرية بالمحافظة، فضلًا عن مناقشة إمكانية تخصيص أرض قريبة من ميناء العريش البحري تكون منطقة لوجستية للمنتجات الغذائية من أصل حيواني.

ومناقشة إمكانية إنشاء مجزر آلي كامل بمدينة العريش مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة، وأثنت جامعة العريش على الزيارة والانجازات المنبثقة عنها والتعاون المثمر مع مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء لخدمة أهالي سيناء الحبيبة.