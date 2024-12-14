جامعة أسيوط تعقد جلسة حوارية حول "تحسين إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي"

عقدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، جلسة حوارية حول: المياه، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووفد الاتحاد الأوربي بمصر، والذي ضم نيكولاس زايميس، رئيس قطاع التجارة والعلوم وريادة الأعمال، والدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والمرافق، والدكتورة مها خليل، نائب مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشهيرة أمين مستشارة بمشروع المياه.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي على العلاقات الوطيدة والمستمرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أوجه التعاون بين الجانبين على المستويات، السياسية، والاقتصادية، والاستراتيجية، إلى جانب التعاون القائم فى العديد من البرامج والمشروعات، التي تتفق مع أولويات استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة لمصر.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الجلسة الحوارية تعكس الجهود المشتركة بين الجامعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المتعلقة بملف المياه، مشيرًا إلى أن الجلسة استهدفت، رفع الوعي بآليات تحسين إدارة المياه، والممارسات البيئية الصحيحة للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، وتشجيع الطلاب والباحثين على الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه المياه كمورد مستدام.

وفي مستهل أعمال الجلسة الحوارية، رحًب الدكتور أحمد عبد المولى بوفد الإتحاد الأوربي، مثمنًا الجهود الحثيثة التي يقوم بها الإتحاد الأوربي في الحفاظ على الموارد المائية، كركيزة أساسية من ركائز الحياة، مؤكدًا على دعم وتشجيع إدارة الجامعة لكل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المياه، وتحقيق التنمية المائية، داعيًا الحضور إلى الإفادة من الجلسة الحوارية، متمنيًا أن تحقق الجلسة غايتها وأهدافها فى تعميق الوعي بأهمية بالحفاظ على موارد المياه، وحمايتها من التلوث، والهدر.

وخلال الجلسة أكد نيكولاس زايميس ضرورة زيادة الوعي لدى طلاب الجامعة بخطورة قضية المياه، مشيرًا إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي الكبير بتعليم الشباب كيفية إدارة موارد المياه، واستثمارها، وربط الدراسة الأكاديمية والمعرفة النظرية بقضايا المياه؛ بالتطبيق العملي، من خلال ابتكار حلول مبتكرة تعالج تحديات المياه، مؤكدًا فى هذا الشأن؛ أن الاتحاد الأوروبي يدعم أفكار الشباب، وحلولهم، ورؤيتهم في الحفاظ على الموارد المائية، وحسن إدارتها.

وقدّم الدكتور أيمن عياد تعريفًا عن الجلسات الحوارية، موضحًا: أنه تم إطلاقها من خلال مشروع "دعم الإصلاح وإعادة التوجيه الاستراتيجي لمجموعة شركاء تنمية المياه"، الممول من الاتحاد الأوروبي، كجزء من مبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل في مصر، والمنفذ من قبل اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، والذي قام بدعم العديد من رواد الأعمال، وتوجيههم، وتقديم الدعم الفني والمالي لهم لمساعدتهم على تطوير أعمالهم، واستدامتها.

واستعرضت الدكتورة مها خليل أهداف "مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار"، والذي تم إنشاؤه العام الماضي؛ لدعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، والتي أصبحت تمثل ضرورة لكل الدول التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة الخدمات التي يقدمها المركز، في المساعدة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، من خلال؛ تحويل العديد من أفكار الشباب إلى مشروعات مبتكرة وهادفة، تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأدارت شهيرة أمين الجلسة الحوارية؛ موضحة، أن الجلسة تضمنت مناقشة مجموعة من المشروعات في قطاع الزراعة، والمياه؛ لرواد الأعمال، من طلاب وخريجي جامعة أسيوط، ومنها: مشروع (Smart vision)، للأنظمة الزراعية الذكية، كالغرف الزراعية كاملة التحكم، ويتم فيها إعادة تدوير مياه الري، ومشروع (المياه من الهواء)، ويقدم نظام لاستخلاص الماء من رطوبة الجو بتقنيات النانو والذكاء الاصطناعي، ومشروع (البيئة الآمنة) من شركة Fast octopus ، لإعادة تدوير المخلفات، كما تم عرض مشروع (Tanis) تانيس، وهي منصة تعليمية ترفيهية بيئية هدفها تعديل سلوك الأطفال وتوجيههم للحفاظ على البيئة بشكلٍ ممتع.

وناقشت الجلسة بعض القضايا المتعلقة بالموارد المائية، ومنها؛ معالجة تحدي ندرة المياه، من خلال؛ إعادة تدوير المياه بشكلٍ مناسب، إلى جانب استعراض أوجه التكامل بين (المياه، والغذاء، والطاقة)، كما تم مناقشة آليات الحفاظ على المياه وتقليل الهدر منها، من خلال؛ الزراعة المستدامة، كما تم إلقاء الضوء على مشكلة تلوث المياه.

وشهدت فعاليات الجلسة الحوارية حضور عدد من أعضاء وسفراء الاتحاد الأوروبي بمصر في مجال المياه، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب من جامعة أسيوط، وعدد من الإعلاميين، ورواد الأعمال في محافظة أسيوط.