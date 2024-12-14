منتجو الهيدروجين في أمريكا الشمالية يعتمدون على "شفافية الأسعار" لجذب المشترين

يعمل منتجو الهيدروجين في أمريكا الشمالية على زيادة شفافية الأسعار لجذب المشترين عبر قطاعات الأمونيا والتنقل وتوليد الطاقة.

وأشارت منصة "بلاتس" لأبحاث الطاقة إلى بدء شركة Plug Power في توفير الهيدروجين الفوري بسعر 10 دولارات/كجم للهيدروجين السائل.. موضحة أن تقنية التحليل الكهربائي H2B2، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين "الأخضر" المتجدد تقدم الهيدروجين على أساس فوري بسعر 30 دولارًا/كجم.

وذكرت المنصة أن التحرك نحو شفافية أكبر في الأسعار في سوق أمريكا الشمالية أصبح على وجه الخصوص اتجاهًا مهمًا في أسواق الهيدروجين والأمونيا.

ولفتت الى أن المستثمرين يستفيدون من شفافية المعلومات لتأمين اتفاقيات الشراء التنافسية وتحسين هياكل العقود لتحقيق التوازن بين المخاطر والأسعار وفي نهاية المطاف التكليف بالمشاريع.

يشار الى أن السعر الفوري على طول ساحل الخليج الأمريكي للهيدروجين الغازي المعتمد على SMR يتراوح من 9 إلى 11.50 دولار/كجم لحوالي 2500 كجم شهريًا.