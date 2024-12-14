عمرو الليثي يحتفل بزفاف نجله على ابنة الإعلامي تامر أمين

احتفل الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي و الإعلامي تامر أمين بزفاف نجل الأول الكاتب و السيناريست شريف الليثي علي الآنسة نور كريمة الثاني، حضر حفل الزفاف الفريق محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار، و مجموعة كبيرة من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية و كبير ياوران رئيس الجمهوريه و عدد من المحافظين و رئيس اللجنة العليا للانتخابات و رئيس مجلس الدولة و رؤساء الهيئات الإعلامية و مفتي الديار المصريه، كما حضر أمين عام وزاره الدفاع و كبار قيادات وزاره الدفاع و بعض قاده الأفرع الرئيسية و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و بعض المحامين العامين بمكتب النائب العامر كما حضر بعض مساعدي وزير الداخلية و كذلك حضر أحمد عساف وزير إعلام فلسطين نائباً عن الرئيس محمود عباس أبو مازن كما حضر سفير السعوديه و نائبه و نائب وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية و نائب رئيس هيئة الاذاعه والتليفزيون بالسعودية و رئيس اتحاد وكالات أنباء الدول العربية و الإسلامية و كبار قيادات الشركة المتحدة و نقيب الممثلين.

أحيا الفرح النجم تامر حسني، النجم رامي صبري و النجم حمزه نمره و الفنان مصطفي قمر و الفنان علي الحجار، و أقيم الحفل في إحدى فنادق القاهرة وكان العروسين، قد عقدا القران بحضور الشيخ رمضان عبد المعز و الداعيه مصطفي حسني.