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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو الليثي يحتفل بزفاف نجله على ابنة الإعلامي تامر أمين

حفل زفاف نجل عمرو
حفل زفاف نجل عمرو الليثى
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احتفل الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي و الإعلامي تامر أمين بزفاف نجل الأول الكاتب و السيناريست شريف الليثي علي الآنسة نور كريمة الثاني، حضر حفل الزفاف الفريق محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار، و مجموعة كبيرة من الوزراء   ورؤساء الهيئات القضائية و كبير ياوران  رئيس الجمهوريه و عدد من المحافظين و رئيس اللجنة العليا للانتخابات و رئيس مجلس الدولة و رؤساء الهيئات الإعلامية و مفتي الديار المصريه، كما حضر أمين عام وزاره الدفاع و كبار قيادات وزاره الدفاع و بعض قاده الأفرع الرئيسية و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و بعض المحامين العامين بمكتب النائب العامر كما حضر بعض مساعدي وزير الداخلية  و كذلك حضر أحمد عساف وزير إعلام فلسطين نائباً عن الرئيس محمود عباس أبو مازن كما حضر سفير السعوديه و نائبه و نائب وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية و نائب رئيس هيئة الاذاعه والتليفزيون بالسعودية و رئيس اتحاد وكالات أنباء الدول العربية و الإسلامية و كبار قيادات الشركة المتحدة و نقيب الممثلين.

أحيا الفرح النجم تامر حسني، النجم رامي صبري و النجم حمزه نمره و الفنان مصطفي قمر و الفنان علي الحجار، و أقيم الحفل في إحدى فنادق القاهرة وكان العروسين، قد عقدا القران بحضور الشيخ رمضان عبد المعز و الداعيه مصطفي حسني.

حفل زفاف نجل عمرو الليثى حفل زفاف ابنه تامر امين