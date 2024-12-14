منتخب مصر لرجال الإسكواش يتأهل لنهائي بطولة العالم

تأهل منتخب مصر للرجال، إلى نهائي بطولة العالم لفرق منتخبات الإسكواش، بعد فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة 2-0، وذلك فى مباراة نصف النهائي والتي تستضيفها هونج كونج، وذلك في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

نتائج المباريات

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

- فوز علي فرج على فيكتور كروين بنتيجة 3-2.

ـ فوز التايجر مصطفى عسل على بابتست ماسوتى بنتيجة بنتيجة 3-0.



تأهل مصر إلى النهائي

بهذا الفوز تأهل المنتخب المصري لرجال الإسكواش، إلى نهائي البطولة الأعرق في تاريخ منتخبات الإسكواش، وينتظر المنتخب المصري مواجهة الفائز فى مباراة منتخبي إنجلترا وسويسرا، لمواجهته في النهائي.

ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات، ويسعى لإثبات هيمنته على البطولة كما هو الحال في جميع البطولات العالمية للإسكواش.

لاعبو منتخب مصر للإسكواش

ويضم المنتخب المصري لرجال الإسكواش، كلا من:

- النجم علي فرج، صاحب الـ 32 سنة، ولاعب وادى دجلة.

وهو بطل العالم للكبار 4 مرات، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مصطفى عسل، صاحب الـ 23 سنة، ولاعب نادى بالم هيلز.

وهو بطل العالم للناشئين مرتين عامي 2018، 2019، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مازن هشام صاحب الـ 30 سنة.

وأعلى تصنيف وصل إليه الخامس عالميا.

- النجم كريم عبد الجواد، صاحب الـ 33 سنة.

وهو بطل العالم للكبار مرة واحدة عام 2016، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميًا.