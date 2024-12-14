محافظ المنوفية: توزيع أكثر من 9 آلاف طن أسمدة على المزارعين

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 10 كيلو و800 متر من المساقي الخصوصية لخدمة 1083 فدان زراعي وشملت تطهير تعاوني وذاتي وتحسين بعدد من المراكز والمدن والقرى ومن بينها مركز طهواى بأشمون، زاوية البقلي بالشهداء، ميت الكرام بتلا، سبك الضحاك بالباجور، السكرية بشبين الكوم، طنبشا ببركة السبع، لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الصالح العام.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد تم الانتهاء من توزيع 9 آلاف و910 طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارًا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 10 ديسمبر 2024، مؤكدًا على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 16026 طن و700 ك يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 831 ترخيص خلال عام 2024 لمصانع ومحال أعلاف ومزارع دواجن ومواشي ومناحل ومراكز تجميع البان ومستلزمات إنتاج، وعمل معاينات لعدد 13 مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيدًا للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة، وكذا المرور على 6 آلاف و263 فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة، كما تم عقد 34 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية، وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.