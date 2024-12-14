رئيس أشمون يتفقد منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

تفقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذ"حياه كريمة"لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة أمام موقف مصر القديم وبجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون ، وذلك لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية واللحوم والدواجن وبأسعار مخفضة تناسب الجميع ، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائيةوالمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين.

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.