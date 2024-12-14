تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم السبت، منطقة الفرما - مسار العائلة المقدسة - بشرق بورسعيد، وذلك لاستعراض مخطط التنمية السياحية، ليتناسب مع عظمة المنطقة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية و تنميتها سياحيا ليكون وجه مشرف امام الزائرين.

بالصور.. رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد منطقة مسار العائلة المقدسة شرق بورسعيد

ويأتي ذلك ضمن الحفاظ على مسار العائلة المقدسة الذي يمثل أهمية دينية وتاريخية وسياحية ويعتبر مزار سياحي ديني للوافدين لزيادة الأماكن المقدسة ببورسعيد.

واستمع رئيس مدينة بورفؤاد لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية لتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة الفرما، لإقامة بعض النقاط الخدمية التي توفر الأنشطة السياحية، وإعداد النقاط اللوجستية التي تخدم زيارة موقع العائلة المقدسة بما تحتويه من خدمات ومزارات تاريخيّة ومناطق للإقامة ،والسياحة الشاطئية والاستشفائية والبيئية على بحيرة البردويل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن الترويج لهذه المنطقة سياحيا يعد نمط جديد من السياحة، ومن ثم يتم الترويج له واستثماره من خلال محاور تنموية حتى يكون منتج سياحى واعد يجذب شريحة كبيرة من الزائرين،مؤكداً أن بورسعيد قادرة على إحياء هذه السياحة من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى وأثارها القبطية التى تؤتى ثمارها من خلال مسار العائلة المقدسة لمصر.

FB_IMG_1734179365922

FB_IMG_1734179362457

FB_IMG_1734179358857

FB_IMG_1734179355267

FB_IMG_1734179350252

FB_IMG_1734179345229