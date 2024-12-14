الذكاء الاستثنائي عند الطفل عادة يظهر في سن مبكرة وهو رضيع ويعتقد جميع الآباء أن أطفالهم أذكياء ذكاء استثنائيا، ويبدو أن بعض الأطفال ليسوا بالضرورة استثنائيين، فالذكاء الاستثنائي عند الطفل عادة ما يظهر في سن مبكرة.

10 علامات تدل على أن طفلك ذكي بشكل استثنائي

1. يتعلم القراءة بسن مبكرة

في حال كان طفلك ذكيا بشكل استثنائي، فهناك احتمال كبير أن يتعلم القراءة في سن مبكرة. وتتعلم هذه الفئة القراءة في سن الثالثة سواء تلقوا دروسا أم لا. ويعود تميزهم بهذه المهارة لامتلاكهم ذاكرة قوية تساعدهم على حفظ العديد من الكلمات التي رأوها في الكتب، أو من خلال الاستماع إليك وأنت تقرؤها.

وغالبا ما تكون مهارة تعلم القراءة في سن مبكر مؤشرا مهما على أن طفلك عبقري، وسيكون لديه نهم كبير للقراءة، حتى أنك قد تحتاج لتوقيفه عنها ليتناول طعامه أو يذهب إلى الفراش. ولكن العثور على كتب تُناسب أعمارهم قد يكون أمرا صعبا.

2. يكون مبدعا عندما يلعب بمفرده

يمتلك الأطفال الأذكياء بشكل استثنائي مخيّلة فريدة من نوعها خاصة عند اللعب بمفردهم، حيث إنهم غالبا ما يختلقون صديقا وهميا. ورغم أن هذا يعتبر شائعا لدى جميع الأطفال، فإن الأطفال الموهوبين مبدعون بشكل استثنائي.

وبعبارة أخرى، يكون الأطفال الموهوبون قادرين على إنشاء عوالم صغيرة بناءً على ما يقرؤونه أو يشاهدونه. وقد اكتشفت الدراسات أن الأطفال الذين يملكون صديقا خياليا يتمتعون بقدرات إبداعية عالية.

3. الطفل الشديد الذكاء يكون فضوليا

يكون الأطفال الموهوبين فضوليين بشأن كل ما يدور حولهم، ولديهم عقل فضولي ويميلون للتشكيك في كل شيء. لهذا قد تشعر بالإرهاق من أسئلتهم، خاصة عندما تفوق تساؤلاتهم حدود معرفتك.

ويمكنك استغلال هذه الفرصة لفتح الكتب حول الموضوعات التي تثير اهتمامهم بشكل أكبر، واعرض عليهم كيفية البحث عن إجابات في مواقع آمنة عبر الإنترنت.

4. المثابرة

عندما يجد الأطفال الأذكياء بشكل استثنائي موضوعا، فإنهم يهتمون به، ويسعون لمعرفة كل شيء حوله، ويستمرون في طرح الأسئلة بشأنه والقراءة والتحدث عنه. بعبارة أخرى، إنهم مثابرون في حل المسائل العالقة وملتزمون بإيجاد الإجابات، كما أنهم يتمتّعون بقدر هائل من الطاقة والتفاني في حل هذه المواضيع.

5. مبدع

قد يكون طفلك الذكي بشكل استثنائي مبدعا للغاية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المبدعين قادرون على اكتشاف طرق جديدة لحل المشكلات، بينما يحل الأذكياء المشاكل بطريقة أكثر منطقية. لا يفهم العلماء العلاقة بين الذكاء والإبداع، ولكن يبدو أن الإبداع سمة شائعة لدى الطفل الذكي بشكل خاص. ويمكن للأطفال الأذكياء بشكل استثنائي أن يظهروا هذه الصفات الفنية.

6. يمتلكون ذاكرة قوية

يتميز طفلك الموهوب بذاكرة لا تصدق، سواء فيما يخص الحقائق أو الأرقام. ويحفظ بعض الأطفال الموهوبين أرقام الهواتف أو أرقام لوحات السيارات للمتعة فقط، وغالبا ما يمكنهم حفظ معادلات الرياضيات وحروف الكلمات بعد رؤيتها مرة واحدة فقط.

7. الطفل الذكي قد يكون حساسا للغاية

قد يكون الأطفال الموهوبون حساسين للغاية، وتعني هذه الحساسية أنهم يدركون تماما مشاعرهم ومشاعر الآخرين. كما يكون الأطفال الأذكياء بشكل استثنائي حساسين تجاه اللمس، ولهذا السبب يكرهون الملابس الخشنة والجوارب ذات الطبقات أو الكرسي الصلب بصفة مبالغ فيها أو الليّن.

8. يمتلكون عزيمة قوية

لا تتفاجأ إذا انهار طفلك الذكي بشكل استثنائي عاطفيا، حيث إن الأطفال الأذكياء يشعرون بالإحباط بسهولة عندما يتعين عليهم التوقف عن فعل شيء يحبونه، أو إذا شعروا أنك لا تنصت إليهم.

الأطفال الأذكياء يبدون أكبر من عمرهم، ويحبون التفاعل مع الكبار.

9. يمتلكون حس الدعابة

الأطفال الموهوبون مضحكون ويلقون النكات طوال الوقت، إلى جانب حديثهم وطرحهم المستمر للأسئلة، ويمكن لهؤلاء "الكوميديين" أن يتولوا مهمة "مهرج الفصل"، كما يجدهم المعلمون ممتعين.

10. قد يبدون وقحين

يبدو الأطفال الأذكياء أكبر من عمرهم، لأنهم يعرفون كمّا هائلا من المفردات ويحبون التفاعل مع الكبار. ولكن يُنظر إليهم أحيانا على أنهم وقحون أو جريئون عندما يصححون خطأ شخص بالغ أو يوجهون له أسئلة شخصية.

وغالبا ما يُنظر إليهم على أنهم غير مهذبين، ولكن عادة ما ينظر إليهم على أنهم فضوليون أو مضحكون، بسبب قدرتهم على التفكير بصورة مجردة، كما يعاملهم الكبار كما لو كانوا أكبر سنا.