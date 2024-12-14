بعد طعن طالب لزميله بسلاح داخل المدرسة.. النيابة تستبعد المدرس المسؤول

السبت 14/ديسمبر/2024 - 02:45 م

أجرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى معاينةً لمقر إحدى المدارس بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، وذلك بعد تلقي بلاغ من الإدارة التعليمية بسمنود بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميل له بمقر المدرسة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك خلال ساعات اليوم الدراسي.

على الفور كلف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، زكي والي، وأحمد جمال، وكيلي النيابة، بالانتقال لمقر المدرسة وسؤال المختصين وشهود العيان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وبناءً عليه انتقل فريق النيابة لمقر المدرسة وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطلبة.

وتبين أن الواقعة حدثت داخل مقر المدرسة خلال توقيت الحصة الدراسية السادسة "حصة ألعاب"، وأن الطالب المعتدي حمل سكينًا كان بحوزته وقام بالتعدي على زميل له بالمدرسة محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي فإن الواقعة حدثت بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسؤول، وعليه تم استبعاد المدرس المشرف من المدرسة، وجاري استكمال التحقيقات.