صعق كهربائي.. معاينة جثة عامل توفى أثناء إصلاح أسانسير بالشيخ زايد

كشفت معاينة النيابة العامة بالشيخ زايد، عن ملابسات حادث مصرع عامل داخل عقار في الشيخ زايد، وأوضحت المعاينة، بعد تفريغ الكاميرات، أن المتوفي لقى مصرعه فور إصابته بصعق كهربائي تعرض له أثناء إجرائه بعض أعمال الإصلاحات بمصعد العقار “ الاسانسير”، وأنه لا توجد شبهة جنائية.



وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالهرم

وفي واقعة أخرى، أصيب 4 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وأبنائها الاثنين وفتاة تحمل جنسية دولة السودان، جري نقل المابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.