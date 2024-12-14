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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء كوبري صلاح الدين بقلين

بتكلفة 8 مليون جنيه

كوبري صلاح الدين
كوبري صلاح الدين بقلين
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تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء كوبري صلاح الدين بمركز قلين بتكلفة 8 مليون جنيه، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وإدارة التوسع الأفقي بوزارة الري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية في قلين، مشددًا على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى متابعة الأعمال بشكل ميداني مستمر لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين حياتهم.

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