ضبط عاطلين بـ 31 كيس "شابو" وسلاح ناري بالإسماعيلية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد جمال في ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري ودراجة نارية.

وكانت قد وردت المعلومات إلى النقيب محمود طارق وأحمد ممتاز معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، تفيد بقيام عاطلين في ترويج وبيع المواد المخدرة وفرض سيطرة على المواطنين بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

علي الفور وجه اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية بتكثيف التحريات حول المتهمين وأماكن تحركهما، واستهدافهما بمأمورية مكبرة لضبطهم بالمواد المخدرة قبل بيعها.

وأفادت التحريات أن المتهم الأول يدعى "عبد الله. ه" والشهرة عبد الله أبو الغضب 22 عاماً، والمتهم الثاني" محمد. أ" والشهرة "محمود القرد" 18 عاماً.

ونجحت مأمورية مكبرة تضم كل من: المقدم أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والرائد أحمد عاطف، النقيب أحمد ممتاز، النقيب محمود طارق، النقيب عمرو أشرف، النقيب محمود جهاد معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من ضبط المتهمين بدائرة المركز، وبحوزتهما 15 فرش حشيش و 31 كيس "شابو" وبندقية خرطوش وفرد خرطرش و 9 طلقات نارية و 2 هاتف محمول ومبلغ مالى.