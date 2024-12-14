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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنطقة الأثرية بسقارة توقف سباقا للفروسية

الخيل المتوفى
الخيل المتوفى
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كشفت المنطقة الأثرية بسقارة، عن سبب ايقاف سباق الخيل، بعد أن أنطلق صباح اليوم السبت، بمنطقة سقارة، وعن دورها فى ذلك.

حيث قال سمير عبد الرؤوف، مدير المنطقة الأثرية بسقارة، أنه تم إيقاف السباق نظرًا لموت إثنان من الخيول المشاركة في السباق، لافتًا أن دور المنطقة الأثرية ينحصر في إصدار الموافقات فقط.

وأكد أن موت الخيول يتحمله رئيس لجنة القدرة والتحمل في اتحاد الفروسية، نتيجة مشاركته كمتسابق وانشغاله في السباق، وهي مخالفة قانونية للوائح قانون الرياضة التي تمنع وتحظر مشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية وأيضًا أعضاء اللجان والفروع في المشاركة في بطولات الاتحادات الرياضية، فيما قال المشاركين في السباق، إن حالة وفاة الخيول ليست هي الأولى.

وتأتي رياضة القدرة والتحمل من أهم فروع رياضة الفروسية، والتي لا تتمتع باهتمام المسؤولين في اتحاد الفروسية من فترة كبيرة، وعدم استعانة اتحاد الفروسية بذو الخبرة في هذا المجال.

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