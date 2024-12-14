ضبط عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في الغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط عدد من الشركات غير المرخصة لالحاق العمالة بالخارج وتبين قيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين.



وكانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب و الاحتيال على المواطنين و الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتمكنت مديرية الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج ووثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبي العمل بالخارج وإعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ودفاتر إيصالات إستلام نقدية و مبالغ مالية "أجنبية ، محلية" متحصلات نشاط الشركات وعدد من أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.