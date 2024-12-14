الكاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.



ومن المقرر أن يتواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتسلم الجائزة نيابةً عن رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF، والذي يتم بثه مباشرة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بالمغرب.