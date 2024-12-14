الكهرباء: نعمل من خلال رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن افتتاح محطة أبيدوس "1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء النجاح من شركة النويس الإماراتية بمحافظة أسوان أرض الذهب والطاقة الشمسية في مصر يأتي استمراراً لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص، ودلالة على الجدية واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الإقتصادى وتهيئة المناخ الإستثماري ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومي، مشيراً إلى العوائد الاقتصادية للمحطة التى بلغت تكلفتها حوالى440 مليون دولار (استثمار أجنبى مباشر) وتوفر 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 1200 فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنوياً.

وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار استراتيجية متكاملة للطاقة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم مشاركتها فى مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢ % بحلول عام ٢٠٣٠، موضحاً أنه تم تحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقرب من 60 % عام 2040 وتم وضع خطة عاجلة لإدخال قدرات من طاقتى الشمس والرياح وإدخال نظام بطاريات التخزين ويجرى العمل حالياً على إضافة ١٥ جيجاوات طاقات متجددة وربطها على الشبكة، وإضافة ٢٢٨١٥ ميجاوات من الرياح والشمس حتى عام ٢٠٣٠.



ويجرى حاليًا العمل في إطار خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الهائلة وتقليل الفقد واستيعاب الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين أداء شبكات التوزيع وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، وكذلك مراجعة برامج الصيانة الدورية و التوصيلات لتقليل الفقد الفني بشبكات توزيع الكهرباء، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى في العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير ومراقبة وتشغيل الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية على مختلف الجهود بإجمالى 228 محطة منها 72 محطة إنتاج وكذلك مراقبة تبادل الطاقة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والذى من خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، ونتطلع قريباً إن شاء الله لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع (لتبادل 1500 ميجاوات).

كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والقارة الأوروبية حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا وأوروبا.

وتولى الدولة أهمية كبرى للربط مع أوروبا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا.

و أعرب محمود عصمت عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة النويس الإماراتية ذات الباع الكبير في مجال محطات توليد الكهرباء، مشيداً بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ووجه وزير الكهرباء الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على دعمه المتواصل و اللا محدود لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومتابعته المستمرة والحثيثة للمشروعات التي ينفذها قطاع الكهرباء لجميع شركاء النجاح بالدولة التي تقف بجانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.