تنظيم قافلة طبية بقرية الريست في الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ودورها في تقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق النائية والمحرومة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية المشاركة في القوافل العلاجية، مثمنًا دورها في تخفيف معاناة المرضى وتوفير رعاية صحية متميزة.

وأضاف المحافظ، أن هذه القوافل تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، منوهًا أن محافظة الشرقية مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لهذه المبادرات لضمان وصول الخدمات لكل مواطن بالمحافظة

وأوضح الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، انهم تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الرست، التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق النائية وشملت القافلة 11 عيادة متخصصة في 10 مجالات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين للأطفال.

وأشار إلى أن القافلة قدمت الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط، ووقعت الكشف الطبي المجاني على 2483 مريض، مع صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن بذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة إلى 52091 مريض، مع تحويل 182 حالة للمستشفيات، كما تضمنت القافلة جلسات توعية صحية عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين.