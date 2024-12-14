"الوطنية للثروة السمكية": اعتماد الشركة بالقائمة البيضاء لسلامة الغذاء

قال لواء طبيب إسلام عطية ريان، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إننا نعمل على ثلاثة محاور هم إعداد الشركة وتأهيلها للحصول على الشهادات الدولية اللازمة للتصدير، لافتًا إلى أن الشركة حصلت على كل الشهادات المحلية، وتم اعتمادها بالقائمة البيضاء لسلامة الغذاء.

وأضاف ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المحور الثاني يشمل خفض التكلفة لوضع حالة تنافسية في صالح مصر لأعمال التصدير، وتم العمل عليها على مدار عامين، معقبًا: "أسعار الأسماك في الشركة لم تتغير على مدى العامين الماضيين".

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، أنه بمجرد الانتهاء من وضع هيكل تكلفة قادر على إنتاج أو وجود منتج قابل للتنافس، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات، مردفًا: "لن يوجد أي دولة تستطيع أن تنافس مصر على الجودة أو السعر".

ولفت رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إلى أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا استضافة مؤتمر "إيكات" في نسخته الـ 28 بمصر، وهى منظمة معنية بالتونة الزرقاء وأشباه التونة، وبذلنا جهدًا كبيرًا وكنت أحد أعضاء اللجنة، متابعًا: "أسطول الصيد المصري كان حلمًا وتحول لحقيقة واضحة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".