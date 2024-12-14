ضبط 12 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و محمد سليمان وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة للتفتيش على المخابز البلدية والمحال التجارية، وتمكنت الحملة من تحرير 20 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة ( لإنتاج خبز ناقص الوزن _ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية _عدم نظافة أدوات العجين _عدم الإعلان عن بيانات المخبز واستكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية، و أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٣٣٧١ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز بلبيس لضبط ٤ طن مكرونة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتحرير المحضر رقم ٢٣٣١٨ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن بيع أعلاف و أسمدة زراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة خاصة بوزارة الزراعة، ويحظر تداولها بالأسواق، وكذلك حيازته علف غير مدون عليه تاريخ الإنتاج وجميع المضبوطات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها، وقد تم التحفظ على ٩٥ شيكارة سماد يوريا ٤٦٪ نيتروجين زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ٤٧٥٠ كيلو جرام.



كما تم ضبط ٣٧ شيكارة سماد نترات النوشادر ٣٣,٥٪ ازوت × ٥٠ كيلو جرام وزن الشيكارة الواحدة وجميعها (أسمدة خاصة بوزارة الزراعة) بإجمالي كمية قدرها ١٨٥٠ كيلو جرام ، وعدد ٧٢ شيكارة علف بط نامي ١٩٪ زنة الشيكارة ٢٥ كيلو جرام غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها ١٨٠٠ كيلو جرام.

و لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير 127 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الانشطة التجارية.. مقسمة إلى 92 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و 35 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.