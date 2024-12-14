انطلاق البطولة الرابعة لكأس البيت الروسي لكرة القدم لطلاب الأزهر بالإسكندرية

أقيمت اليوم السبت 14 ديسمبر، على ملعب المعهد الأزهري بسموحة النسخة الرابعة من بطولة كأس البيت الروسي لكرة القدم لطلاب المدارس باستضافة منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وشارك في البطولة هذا العام سبع مدراس من الإسكندرية بالإضافة إلى فريق المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة.

وأكد أرسيني ماتيوسيشنكو والشيخ عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية وخاصة بين النشء والشباب؛ حيث إنها تساعد بقوة علي توطيد وتعميق العلاقات بين الشعوب.

وفي النهاية قدم الجانبان الشكر للدكتور محمود عزت للتنظيم الرائع للبطولة للعام الرابع على التوالي.