طالب من الأقصر يحقق المركز الأول في مبادرة "براعم مصر الرقمية"

حقق الطالب يوسف رأفت ثروت، بمدرسة السلام الخاصة لغات بمدينة الأقصر، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات أبناء محافظة الأقصر في كل المجالات، حيث حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، فى مبادرة براعم مصر الرقمية - المستوى الثالث الأساسي (الصف السادس الابتدائى).

مبادرة أجيال مصر الرقمية

وقام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتكريم ابن الأقصر الطالب يوسف رأفت ثروت ضمن فعاليات حفل تخريج المتدربين وتكريم المتميزين بمبادرة "أجيال مصر الرقمية" خلال عام 2024 فى 24 محافظة، والذى أقيم فى جامعة القاهرة، كما تم تكريم المدربين المتميزين الذين ساهموا فى تنفيذ هذه البرامج وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للمتدربين، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والمهندس محمود بدوى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.

ما هي مبادرة أجيال مصر الرقمية

يذكر أن مبادرة " أجيال مصر الرقمية" من المبادرات الرائدة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إعداد جيل من المتخصصين فى التقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتمكين الفئات العمرية المختلفة بدءًا من طلاب المرحلة الإبتدائية وحتى خريجى الجامعات، ليصبحوا مؤهلين لتحقيق الرؤية الرقمية لمصر.

وشهد العام الحالى تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة أجيال مصر الرقمية، حيث تم تخريج أكثر من 122 ألف متدرب وجارى تدريب باقى المتدربين وذلك على النحو التالى: تخريج 60 ألف متدرب من إجمالى 100 ألف متدرب من مبادرة براعم مصر الرقمية التى تستهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى ، وتخريج 48 ألف متدرب من إجمالى 94 ألف متدرب بمبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى.

كما تم تخريج أكثر من 13800 متدرب من إجمالى أكثر من 25 ألف متدرب بمبادرة رواد مصر الرقمية التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، من خلال تقديم مسارات تعليمية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، والبرمجة، وإتاحة تدريب على مهارات العمل الحر، مما يتيح لهم المنافسة عالميًا كمستقلين فى أسواق العمل الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم النظرى والمشروعات العملية، وتخريج عدد 200 متدرب من إجمالى أكثر من 1000 متدرب بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برنامجين رئيسيين: وهما برنامج ذوى الخبرة الذى يمنح درجة الماجستير من جامعات دولية مرموقة فى أحدث التخصصات التكنولوجية، والبرنامج الاحترافى الذى يقدم تدريبا عمليًا مكثفًا بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب برامج لتنمية المهارات القيادية والإدارية.

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج متدربي مبادرة بناة مصر الرقمية

وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن مبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف إتاحة الفرص التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الراغبين فى الحصول على التدريب فى كافة أنحاء الجمهورية مع مراعاة التنوع الجغرافى، وكذلك التنوع فى المراحل العمرية لتشمل جميع الفئات العمرية بدءا من 8 سنوات وحتى 88 عاما، موضحا أن مبادرتى براعم وأشبال مصر الرقمية المقدمة لطلاب المدارس تمثل مرحلة إعداد للمتدربين للمستقبل بما يتيح صقلهم بالمهارات الأساسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تمكنهم من النجاح فى مختلف المسارات المهنية مستقبلا، بينما تستهدف مبادرة رواد مصر الرقمية تأهيل المتدربين للمنافسة فى سوق العمل وفقا للمسارات التى يختارها المتدربون.

WhatsApp Image 2024-12-14 at 9.10.12 AM

WhatsApp Image 2024-12-14 at 9.09.54 AM (1)