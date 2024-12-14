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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أسواق "اليوم الواحد" بأحياء الإسكندرية

اسواق اليوم الواحد
اسواق اليوم الواحد بالإسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إقامة أسواق  اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة  وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا  لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأضاف البيان الصارد اليوم السبت، أنه تقام أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الاسبوع، السبت بنطاق حي شرق  سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم  والأحد بنطاق  حي العجمي  بجوار مبني حي  العجمي  البيطاش والاثنين بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان  مدرسة طاهر بك  والثلاثاء بنطاق حي منتزة أول  ميدان محمد نجيب والأربعاء بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية  جراج الشهر العقاري والخميس بنطاق حي المنتزة ثان  بميدان مسجد المندرة بحري وبنطاق حي وسط بميدان مسجد المندرة بحري.

أحياء الإسكندرية اسواق اليوم الواحد الغرفة التجارية بالإسكندرية المنتزة ثان المندرة المنشية المنتزه حي شرق حى غرب حي وسط حي العجمي حي المنتزة سيدي جابر سموحة شهر العقارى محافظ الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية