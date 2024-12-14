استمرار أسواق "اليوم الواحد" بأحياء الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأضاف البيان الصارد اليوم السبت، أنه تقام أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الاسبوع، السبت بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم والأحد بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمي البيطاش والاثنين بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك والثلاثاء بنطاق حي منتزة أول ميدان محمد نجيب والأربعاء بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقاري والخميس بنطاق حي المنتزة ثان بميدان مسجد المندرة بحري وبنطاق حي وسط بميدان مسجد المندرة بحري.