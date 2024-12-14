جامعة المنوفية تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة بدمياط

شاركت جامعة المنوفية في فاعليات ورشة العمل التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعات "دمياط والمنوفية والمنصورة" تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" بمشاركة ٤٥ من عضوات الوحدات، وذلك في إطار حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام البرامج الإستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومدير متابعة الوحدات بالجامعات المصرية، ومروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

وأكد الدكتور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تفعيل دور الوحدة بجامعة المنوفية وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة في أماكن العمل وومراحل التعليم بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠، موجهاً الشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.

هذا وقد جاءت مشاركة الجامعة تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومى للمرأة ،وتناولت الورشة أهمية الوحدات داخل الجامعات المصرية ،وآلية الإحاطة داخل الجامعة وأهمية وجود متطوعين من الجنسين بالوحدة بالإضافة إلى أهمية التمكين الاقتصادي للفتيات داخل الجامعات ،وأهمية تفعيل أنشطة الوحدة داخل الجامعات المصرية ،وعلاقه الوحدات بمكتب شكاوي المرأة في المحافظات بالإضافة إلي تنفيذ العديد من الأنشطة داخل الورشة من جانب أعضاء هيئة التدريس والمشاركين في الورشة.

شارك في الورشة من جامعة المنوفية، الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة رباب مشعل الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي والدكتورة ايمان أبو الخير المدرس بكلية الحقوق، و المهندسة سهيلة إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للصيانة وامل فايد مدير إدارة الإعلام بالجامعة وشيماء شديد مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة، ورانيا الأحمدي بالإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.